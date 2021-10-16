Дружина ведучого шоу "Маска" і "Співають всі!" Володимира Остапчука викликала ажіотаж новим фото з відпочинку і відповіла на чутки про свою вагітність.

Як пише Politeka.net, напередодні Христина Гірник та Володимир Остапчук відзначили першу річницю свого весілля. Цей день пара вирішила провести удвох далеко від міської суєти. Для цього вони вирушили за місто.

На наступний день Христина поділилася в сторіз новим фото з відпочинку, на якому вона позувала на тлі водойми. Гірник була одягнена в комфортну сорочку і теплий жилет. При цьому наряд підозріло стовбурчився спереду, створюючи видимість кругленького животика. На це тут же звернули увагу Передплатники Христини.

"Зараз почнеться ... на якому місяці вагітності", - написали Гірник в повідомленнях.

"Я теж про це подумала, коли побачила фото. Вагітна Крістігор", - відповіла Гірник, додавши сміються смайлики.

Інший коментатор написала:

"Вам так йде вагітність! Дуже рада за вас!".

У свою чергу, Гірник вирішила поставитися до ситуації з гумором.

"Але дивлячись на це фото Я розумію, що вагітною я буду красивою", - зазначила дружина Остапчука.

Нагадаємо, ведучий "Співають всі" і "Маска" Остапчук вирішив не стримуватися після нових нападок.

Як повідомляла Politeka, дружина ведучого "Маски" Остапчука здивувала в річницю весілля.

Також Politeka писала, що біда наздогнала ведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Остапчука у святковий день.