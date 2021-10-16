Переможець п'ятого сезону шоу "Майстер Шеф", ресторатор Євген Клопотенко показав, як проводить час в Італії, поділившись своїми планами на найближчі дні.

Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. Клопотенко розповів, що зараз знаходиться в Італії, яка славиться своєю кухнею. Звичайно ж, кулінар в захваті від перспективи насолодитися автентичними стравами там, де вони були створені.

"Я в Італії. Щоранку молюся богу пасти, щоб він дав мені сили з'їсти якомога більше пасти. У планах: їжа, риболовля, їжа, виноробня, їжа, виробництво оливкової олії, їжа, їжа. Цьом", - написав Клопотенко.

Він також поділився новим фото. На знімку шеф-кухар стояв на колінах на березі моря, піднявши руки над головою, нібито в молитві.

Підписники Євгена не змогли пройти повз його пост.

"Твої молитви прекрасні", "їжі вам, їжі і ще раз їжі", "Крута фотка", "о, однієї молитви занадто мало треба ще поклони робити", "надихаюча Краса!", "Відпустка моєї мрії", - пишуть люди.

Нагадаємо, "Майстер Шеф" Клопотенко затаврував українців за байдужість.

Як повідомляла Politeka, "Майстер Шеф" Клопотенко звернувся за допомогою заради своєї найголовнішої жінки.

Також Politeka писала, що "Майстер Шеф" Євген Клопотенко далеко від України благав про допомогу.