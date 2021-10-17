Юлія Саніна і гурт The Hardkiss поділилися емоційним фото зі сцени і розповіли про незвичайні інциденти під час свого останнього концерту.

Як пише Politeka.net, музиканти поділилися новим постом в Instagram.

16 жовтня The Hardkiss відіграли фінальний концерт свого туру по Україні, який відбувся у Львові. Артисти поділилися свіжими враженнями, і розповіли, що виступ не обійшлося без несподіваних сюрпризів.

"Львів, дякую за скажений фінал туру! Сьогодні було все: підміна вокалістки, танці босоніж, пропозиція руки і серця! Завтра прийдемо до тями і зробимо підсумок Про тур", - написала Саніна.

Вони також поділилися фото, зробленим під час концерту. На знімку виконавці стояли на сцені, дивлячись в камеру, а за їх спинами можна було побачити щасливих глядачів, що піднімають руки вгору.

Шанувальники також почали коментувати публікацію.

"Люблю без кордонів! Спасибі вам за все! Неймовірний тур", "спасибі за неймовірний тур! За неймовірних Вас! Це любов", "про таке закінчення туру можна було тільки мріяти. Ви-неймовірні. До зустрічі на Олімпійському, і не тільки",- пишуть люди.

Нагадаємо, Саніна з The Hardkiss вразила видом з несподівано короткою чубчиком.

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