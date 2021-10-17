Відома співачка і головна суддя популярного вокального шоу "Співають всі" Наталія Могилевська емоційно розповіла про переможця проекту, який отримав головний приз у розмірі пів мільйона гривень.
Про це пише Politeka.net з посиланням на сторінку артистки в Instagram.
Найбільше вокальне шоу країни завершилося, переможцем став Муаяд Абдельрахім.
"@muayad_abdelrahim_official ти перший переможець цього неймовірного проекту! 💎 Це був ідеальний і приблизний шлях на цьому конкурсі! Ти дав нам зрозуміти ще у 2 випуску, що володієш потужними вокальними здібностями і ми дали тобі 100, навіть не чекаючи, що ти видаси у фіналі! Це була кульмінація всього шоу-феєричне закінчення! Продовжуй розвиватися і з радістю чекаю тебе в моїй @talantschool. Будемо творити разом!» ,- написала Могилевська.
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Відзначимо, користувачі Мережі згодні, що Муаяд Абдельрахім гідний перемоги.
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