Племінниця легендарної артистки Софії Ротару, співачка Соня Кей (Соня Хлябич) зворушливо звернулася до свого покійного батька в день його народження, і поділилася архівними кадрами

Про це повідомляє Politeka.net з посиланням на Instagram зірки.

Папа Соні-Сергій Хлябич раптово помер 24 березня 2020 року. Він тільки повернувся з Ізраїлю, де успішно лікувався від онкології. Причиною смерті став тромб, що відірвався. У той час Соня якраз готувалася до весілля. Втрата батька стала для неї великим ударом. Дівчина відклала торжество, а разом з тим поставила на паузу і свою кар'єру.

17 жовтня чоловік сестри Софії Ротару Сергій Хлябич святкував би свій день народження. У цей день його дочка присвятила зворушливий пост.

"Пап, хочу сказати тобі спасибі за все, що ти для нас з мамою зробив! Спасибі, що навчив мене бути справедливою, боротися за себе, говорити правду і ніколи не здаватися! Ти завжди вірив у мене і був найбільшою підтримкою! Ми з мамою дуже сильно сумуємо за тобою і дуже сильно любимо! Ти завжди в наших серцях і думках!"- написала вона.

Сергій Хлябич і Лідія Ротару прожили в шлюбі більше 40 років.

Нагадаємо, племінниця Ротару показала, як змінювалася її зовнішність, від фіолетових губ до "дульок".

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