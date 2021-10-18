Головна героїня першого сезону шоу» Холостячка " Ксенія Мішина нерідко дивує фанатів стильними кадрами на зйомках, причому для модних фотосесій артистка вибирає одяг не гірше.

Відома актриса показує в Instagram кожен день багато фото і відео, причому нерідко вона розповідає про своє життя. Правда, тепер Мішина уникає будь-яких питань про особисте і відносинах.

Однак зірка з радістю показує провокативні і зухвалі кадри, які показують її з нового боку. У чорному брючному костюмі зірка вирішила хвалитися не тільки почуттям стилю.

Мішиній вдалося вразити фігурою, так як вона вирішила не надягати блузку і топ.

"Неземна красуня💋 💌; мати моя жінка! Що з тобою на фото? Ти така симпатична на фотографії.😍 🔥 ; бездоганний стиль, ідеальна фігура:); фото просто🔥; ви Прекрасна😍", - пишуть в мережі.

Ми також писали, що на знімальному майданчику не обходиться без комічних моментів – зірка встигає засвітитися перед камерою і повеселити шанувальників не образами. Перед початком чергової сцени Ксенія не встояла і вирішила трохи побавитися з вихованцем.

Причому під час розваг з улюбленцем не обійшлося без незручності – собака захопилася іграми і полізла кусатися до Ксенії, через що та впала на траву і колегам довелося поспішити її підняти, а також прибрати вихованця подалі.

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