Телеведуча 1+1 Алла Мазур, яка перемогла рак, побувала на прямому ефірі популярного шоу "Танці з зірками" і розповіла про свої враження.

Алла Мазур вже багато років працює на каналі "1+1", де веде прямі ефіри, повідомляє Politeka.net.

У новому пості зірка розповіла, що після своєї роботи побувала на іншому прямому ефірі - на шоу "Танці з зірками". У перерві вона сфотографувалася з ведучим Юрієм Горбуновим і продюсером Володимиром Завадюком.

"Обожнюю талановитих людей) і розумію, як непросто включати весь фонтан глядацьких емоцій-захоплення, здивування, переживання, співчуття - і обурення))) - вже восьмий сезон поспіль! "Респект і поважуха"-як каже мій 13 - річний син)))", - розповіла Алла Мазур.

На думку зірки, що ефір 10 жовтня був присвячений кумирам учасників, і для неї він видався особливо зворушливим.

У студії телеведуча помітила сина української легенди Григорія Чапкіса, Грега. Також її вразили номери олімпійської чемпіонки Олі Харлан і її сестрички, до сліз зворушив чемпіон - Станіслав Горуна.

У черговому випуску Євгенія Власова вразить танцем з новим партнером, адже Макс Леонов потрапив у ДТП, а актор Артур Логай пошкодив ногу, і поки невідомо чи вийде він на паркет.

"Словом, загадок знову багато, переживати є за кого)", - поділилася в кінці Алла Мазур.

Нагадаємо, Алла Мазур, яка перемогла рак, показала своє дитяче фото і зворушила мережу.

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