Популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка раніше розповіла про свою операцію на грудях, вирішила показати кумедні кадри перед початком виступу з командою.

Надя Дорофєєва є популярною співачкою, яка почала сольну кар'єру в минулому році і з недавніх пір вже дає концерти разом зі своєю командою. Продюсер Потап, підопічною якого як і раніше є Надя, також помітив, що у співачки є цілий списані текстами альбом з ідеями нових пісень.

Зараз, після невеликої перерви, Надя знову приступила до виступів разом зі своїми колегами. Тому в Instagram дівчина почала показувати кадри з гримерки, записані вже після підготовки.

Як можна побачити на фото, Дорофєєва добре проводить час в компанії близьких. Танцюючи на камеру і хвалячись грайливим образом з тонкою сорочкою і ледь помітними шортами, співачка змогла звернути увагу на свою фігуру.

"Хлопці самі попросили зняти Тік-Ток, уявляєте?"- пише Надя.

Раніше Надя рассказаал, що чотири роки тому у неї виявили доброякісну пухлину в грудях. За словами Наді Дорофєєвої фіброаденома виникає з різних причин, тому важливо відстежити і зупинити її. Після видалення освіти зірка соромилася шраму і маскувала його косметикою, але зараз вона вирішила розповісти про нього, адже прийняла себе такою як є.

Пост в Instagram викликав великий резонанс в мережі. Шанувальники і колеги підтримали співачку. Зокрема, одкровення Наді Дорофєєвої потрясли співачку Дашу Астаф'єву та інших зірок.

Нагадавши, Позитив після розпаду "Время и Стекло" оприлюднив особливі кадри з Дорофєєвою

Як повідомляла Politeka, Надя Дорофєєва похвалилася фігурою в наряді з глибоким вирізом

Також Politeka писала, що Дорофєєва похвалилася важливим досягненням, захопивши Дантеса і дружину Монатіка