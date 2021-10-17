Популярна українська співачка Даша Астаф'єва, яка взяла участь у фотосесії на вулиці в одному чорному боді, поділилася новою серією кадрів в соціальній мережі Instagram.

Даша вирішила поділитися не просто серією кадрів з нової зйомки, вона також поділилася своїми думками і почуттями, які останнім часом відчувають. В Instagram зірці вдалося привернути багато уваги.

"Хочеться дати! Відчуваю себе привабливою-це я не намагаюся, і не придумую. А просто хочу. Людині має хотітися. Мені хочеться наповнити себе до країв тим, що в самій викликає бажання жити. Летіти на одній швидкості, крадькома зустрічатися поглядом і говорити без слів. Часом навіть дурниці.

Натягнути той самий шкідливий краєчок ковдри на тебе, який порушує тепленьку атмосферу під ним; говорити "привіт" і радіти зустрічі) хоч ми вже віталися, трішки раніше, і знаємо як справи і навіть більше. Взувати чуже взуття, і свою куртку, йдучи під шафе ранком з гостей) і помітити що не тільки ти поїхав в чужому взутті)» - висловилася в Instagram Даша.

"Жаришка🔥; Вогонь!🔥; You are spectacular!❤; Обожаююю. Як же свої очі не виглядати, при такій то картинці; від накатала пр прям Тарас Шевченко😊; найкрасивіша; Ох і штучка ця Даша", - пишуть в мережі.

Як можна помітити, у зірки вже є результати в схудненні, в ролику вона виглядає стрункішою, ніж зазвичай і її тонка талія відразу притягує до себе в погляд. Також артистка опублікувала у своєму Instagam відео з тренувань у спортзалі, де вона під керівництвом тренера виконує різні вправи.

Як правило Астаф'єва робить акцент на ноги і вибирає не найпростіші вправи, щоб не розслаблятися. Хоча зірка показала лише частину виснажливих вправ, очевидно, що Астаф'єва перебуває у відмінній фізичній формі.

Нагадавши, Астаф'єва в квітковому купальнику показала незвичайний ніжний образ.

Як повідомляла Politeka, Астаф'єва в екстравагантному Кольє вразила новим образом.

Також Politeka писала, що Астаф'єва засвітила красуню, яка змушує її верещати від задоволення в ліжку.