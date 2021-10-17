Українська співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показує в Instagram досить цікаві і сміливі образи, в яких з'являється на зйомках проекту.

Співачка останнім часом публікує дуже багато різних кадрів, які показують її почуття стилю в одязі. Нерідко через це розгораються суперечки – не всім до душі вбрання Злати на проекті.

Сама ж артистка розповідає, що задоволена продуманою лінійкою нарядів і їй подобається, як вона перетворюється на проекті. Як можна помітити, встигає» Холостячка " зробити пам'ятні фото і з телеведучим шоу Григорієм Решетником.

Цього разу Огневич вирішила привітати товариша з днем Народження і супроводила звернення в сторі двома різними кадрами з вельми сміливими і елегантними образами.

"Гриша, найкращий! З днем народження " - коротко написала Злата.

Раніше ми писали, що в новому ефірі Злату вирішило вразити відразу кілька учасників своїми вчинками під час побачень на Кіпрі. Причому дівчина в черговий раз сама відзначилася перед чоловіками, вибравши сміливий образ з відкритим декольте.

"Діліться враженнями від сьогоднішнього епізоду #Холостячка ✈ тепер мене пов'язують з Кіпром дуже хвилюючі події ✈ ️ ✈ А скільки ще таких яскравих подій попереду!!! Голова обертом йде 🙈 » - висловилася Злата про останній ефір.