Українська співачка, героїня другого сезону шоу "Холостячка" Злата Огневич показує в Instagram досить цікаві і сміливі образи, в яких з'являється на зйомках проекту.
Співачка останнім часом публікує дуже багато різних кадрів, які показують її почуття стилю в одязі. Нерідко через це розгораються суперечки – не всім до душі вбрання Злати на проекті.
Сама ж артистка розповідає, що задоволена продуманою лінійкою нарядів і їй подобається, як вона перетворюється на проекті. Як можна помітити, встигає» Холостячка " зробити пам'ятні фото і з телеведучим шоу Григорієм Решетником.
Цього разу Огневич вирішила привітати товариша з днем Народження і супроводила звернення в сторі двома різними кадрами з вельми сміливими і елегантними образами.
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"Гриша, найкращий! З днем народження " - коротко написала Злата.
Раніше ми писали, що в новому ефірі Злату вирішило вразити відразу кілька учасників своїми вчинками під час побачень на Кіпрі. Причому дівчина в черговий раз сама відзначилася перед чоловіками, вибравши сміливий образ з відкритим декольте.
"Діліться враженнями від сьогоднішнього епізоду #Холостячка ✈ тепер мене пов'язують з Кіпром дуже хвилюючі події ✈ ️ ✈ А скільки ще таких яскравих подій попереду!!! Голова обертом йде 🙈 » - висловилася Злата про останній ефір.
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