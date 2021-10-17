Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль показала, як підріс її син - Веніамін Огір і дала відсіч фанаткам.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є популярною українською артисткою. Її кар'єра почалася ще з підліткового віку, і нещодавно вона отримала звання Народної артистки України. Вона була в шлюбі близько 5 - ти років з продюсером Євгеном Огіром, з яким у неї народився син-Веніамін.

Так, цього разу Тіна Кароль опублікувала нові сторіз на своїй сторінці в Instagram. На кадрах співачка разом зі своїм сином Веніаміном Огіром їде в поїзді в невідомому напрямку.

Також, на наступному кадрі Тіна Кароль разом зі своїм сином сфотографувалася на піроні залізничного вокзалу.

"Дівчатка, тільки з мого дозволу", - різко дала відсіч фанаткам Тіна Кароль.

Зараз Веніаміну Огіру 12 років, він живе в іншій країні, а саме в місті Лондон, Великобританія. Туди його відправила вчитися Тіна Кароль в престижну школу.

Раніше повідомлялося, Тіна Кароль викликала фурор в асиметричній сукні на концерті: "Така красива!"

Також, Полякову, Кароль і Осадчу розгледіли в одній із загадкових героїнь шоу "Маскарад": "Насмішили"

Politeka розповідала, Глюкоза повторила "скандальний" образ Тіни Кароль, українці не оцінили: "З якого боку не глянь..."