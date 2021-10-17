Український співак і телеведучий, чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес вирішив приміряти на себе дуже сміливий образ, який зазвичай використовують дівчата.

Як передає Politeka.net, в Instagram 33-річний Дантес опублікував фото, на якому постав з афро-накруткою.

"Роблять таку укладку тільки жінки. Фарбують очі тільки жінки. Роблять манікюр тільки жінки. Голити ноги можуть тільки жінки. Вам не здається, що занадто багато "тільки жінки"?",- звернувся до шанувальників Дантес.

За його словами, він зважився на зухвалу зміну іміджу, щоб підняти настрій собі і своїм шанувальникам.



"Коротше, хлопці, пити можна не тільки пиво, а ходити — не тільки в барбершопи. Веселіться і припиніть нарешті думати, що щось не по-чоловічому", - додав артист.

У коментарях артисту залишили масу приємних відгуків. Шанувальники стали порівнювати Дантеса з іншими відомими зірками.

"Спочатку подумав: "Чого це я підписаний на Галкіна?", "Ви крутий", "Ось це я розумію пропаганда фемінізму", "Валера Леонтьєв, чи це ти?»,- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Володимир Дантес отримав повідомлення з "того світу": "тепер тато в...".

Як повідомляла Politeka, Дантес раптово змінив професію: "за годину одружив 37 пар...".

Також Politeka писала, що Володимир Дантес зачарував новою зачіскою.