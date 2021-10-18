Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куек), яка довгий час живе і працює в Росії, показала, як проводить вільний час в ліжку зі своїм пухнастим другом.

Як передає Politeka.net, 42-річна Лорак на початку 2021 року похвалилася поповненням у родині.

Ані лорак

Артистка купила собаку породи мальтіпу, яку її дочка Софія назвала Тошею. Тепер пухнастий кучерявий красень є членом зоряного сімейства.

На свіжому фото, яке Лорак опублікувала у себе в Instagram, вона ніжилася в ліжку зі своїм вихованцем. Пес слухняно лежав поруч, поки співачка його обіймала. На руках співачки красувалися елегантні прикраси золотого кольору.

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Відзначимо, що порода мальтіпу сьогодні є однією з найпопулярніших серед зірок і блогерів. Вона розцінюється як дизайнерська, але міжнародні кінологічні асоціації її не визнають. Собаки такої породи залишаються маленькими, а їх вага рідко перевищує 5 кг.

Нагадаємо, що Лорак під час походу в салон краси показала "нові" губи.

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