Українська співачка Ані Лорак (справжнє ім'я - Кароліна Куек), яка довгий час живе і працює в Росії, показала, як проводить вільний час в ліжку зі своїм пухнастим другом.

Як передає Politeka.net, 42-річна Лорак на початку 2021 року похвалилася поповненням у родині.

Артистка купила собаку породи мальтіпу, яку її дочка Софія назвала Тошею. Тепер пухнастий кучерявий красень є членом зоряного сімейства.

На свіжому фото, яке Лорак опублікувала у себе в Instagram, вона ніжилася в ліжку зі своїм вихованцем. Пес слухняно лежав поруч, поки співачка його обіймала. На руках співачки красувалися елегантні прикраси золотого кольору.

Відзначимо, що порода мальтіпу сьогодні є однією з найпопулярніших серед зірок і блогерів. Вона розцінюється як дизайнерська, але міжнародні кінологічні асоціації її не визнають. Собаки такої породи залишаються маленькими, а їх вага рідко перевищує 5 кг.

Нагадаємо, що Лорак під час походу в салон краси показала "нові" губи.

Як повідомляла Politeka, Ані Лорак продемонструвала, як розважає доньку: "не хочу хворіти...".

Також Politeka писала, що Ані Лорак у сукні як у голлівудської зірки вразила зовнішністю: "Богиня кохання".