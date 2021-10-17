Українська співачка Оля Полякова, яка є однією із зіркових детективів шоу "Маска", несподівано з'явилася на шоу "Танці з зірками", заінтригувавши шанувальників.
Як передає Politeka.net, в Instagram артистка опублікувала відео з кабінету косметолога, на якому показала своїм шанувальникам, як ретельно готується до ефіру танцювального шоу. Поки косметолог надавала Поляковій термінову допомогу і робила їй масаж обличчя, артистка звернулася до шанувальників.
"Готуюся, дорогі мої, до сьогоднішнього ефіру на «Танцях з зірками». Я сьогодні веду балкон і роблю ще дещо», - звернулася Полякова, заінтригувавши глядачів.
На наступній сторіс Ольга вже була при повному параді. Вона засвітилася на знімальному майданчику «Танців з зірками», вразивши густою копицею волосся і ефектною сукнею з розрізом.
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Відзначимо, що сама Полякова брала участь у проекті в четвертому сезоні. Після цього її стали запрошувати в шоу в якості ведучої або судді.
Нагадаємо, що Оля Полякова показала, чим закінчився її похід в салон краси.
Як повідомляла Politeka, Полякова в сукні з ефектним розрізом запалила на паркеті "Танців з зірками".
Також Politeka писала, що Полякова після особливих процедур різко помолодшала: "який овал обличчя...".