16-річна донька української співачки Олі Полякової Маша записала веселе відео з лікарняної палати, довівши, що в будь-який, навіть найнеприємнішій ситуації, можна зберігати позитивний настрій.

Як передає Politeka.net, в Instagram у Марії з'явилося відео, яке вона записала, лежачи на лікарняному ліжку. Дівчина не стала пояснювати, з якої причини вона потрапила в лікарню. Замість цього вона влаштувала запальні танці руками, підспівуючи під модний трек. Відео дівчина записувала для Тік Ток, але опублікувала його також в Instagram.

"Не губіть мене, я в нормі", - підписала відео Марія.

Відзначимо, що Маша лежала в сучасній палаті, а на її грудях були прикріплені спеціальні датчики.

У коментарях яскравій красуні залишили масу приємних слів.

"Здоров'я тобі", "Тримайся", "Маруся, що з тобою? Швидше повертайся додому", "Бережи себе!", "Одужуй, зайка. Ми тебе дуже сильно любимо", "Ну і кігті у школярки", "Одужуй, крихітка", - пишуть користувачі Мережі.

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