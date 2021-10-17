Відома французька модель Тілан Блондо вразила шанувальників одкровенням про свою хворобу та операцію, яку пережила.

Як повідомляє Politeka.net, популярна французька модель, яку за дитячі фотосесії назвали найкрасивішою дівчинкою в світі, виросла не менш красивою дівчиною. Вона активно веде свою сторінку в Instagram і цього разу розповіла шанувальникам про свою хворобу.

Виявилося, що Тілан зробили термінову операцію, пов'язану з жіночим здоров'ям. Дівчина розповіла, що рік тому пережила першу операцію, потім все було добре, і тепер знову її почали турбувати болі в животі. Лікарі довго не могли знайти причину і говорили, що все добре. Однак, днями їй довелося звернутися за екстреною допомогою, так як біль вже неможливо було терпіти.

Знайшовся лікар, який встановив діагноз, він відправив дівчину на термінову операцію, щоб врятувати їй життя. "Сьогодні я нарешті відчуваю себе краще, я нарешті відчуваю себе вільною, я дійсно думала, що зійшла з розуму через те, що так довго скаржилася на свій живіт. З цього досвіду я дізналася, що, коли у вас болить тіло, подбайте про нього. Ви повинні звертатися до різних лікарів, поки деякі з них не знайдуть проблему і не вилікують її", - підсумувала Блондо.

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