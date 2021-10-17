Українська співачка Ірина Білик, яка є однією із зіркових мисливців на шоу «Маскарад», анонсувала появу ще на одному популярному проекті.

Як передає Politeka.net, в Instagram у 51-річної зірки з'явилося фото, зроблене в гримерці. На знімку артистка позувала з ідеальною укладкою і яскравими червоними губами. Виглядала Білик набагато молодше своїх років.

"Як ви думаєте, яку пісню я сьогодні виконаю для вас на Танцях з зірками", - звернулася до шанувальників Білик.

У коментарях красуні залишили масу приємних слів. Також шанувальники спробували вгадати, якою піснею Білик їх порадує в прямому ефірі.

"Ірочка, як завжди богиня", "Ірочка! Ви Прекрасні!", "Вона шикарна, без розмов, я б замутив з такою красунею)", "Ви всі пісні співаєте чудово! Іра, ви найкраща!", "Любовна любов, все про любов", "Про любов, Червона помада, горобина червона. Складно вгадати при такому різноманітті", - пишуть користувачі Мережі.

Відзначимо, що Ірина Білик вже з'являлася в одному з ефірів «Танці з зірками», де заспівала дуетом зі своїм колишнім цивільним чоловіком, хореографом Дмитром Дікусаром. Цього разу колишні кохані знову будуть виходити на одну сцену.

Нагадаємо, що Ірина Білик після чергового розлучення засвітилася в компанії бородатого красеня:"у вашому стилі".

Як повідомляла Politeka, Ірина Білик після скандалу з Осадчою знову з'явилася в компанії зірки.

Також Politeka писала, що Білик зачарувала новим образом для "Маскараду", фото.