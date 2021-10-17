Відомий український співак Олег Винник став запрошеним суддею на мега-шоу "Співають всі", де відразу ж викликав фурор своєю появою і поцілунком з відомою співачкою.

Як передає Politeka.net, в Instagram у відомої виконавиці, учасниці "Євробачення" Анастасії Приходько з'явився епізод зі зйомок чергового ефіру шоу. Олег Винник вітався з усіма зірковими суддями, але коли підійшов до Приходько вирішив проявити особливі почуття.

Винник привітав і поцілував співачку, після чого ще раз злився з нею в публічному поцілунку. Варто відзначити, що Приходько при цьому виглядала дуже щасливою, на її обличчі виступали непідробні емоції радості.

Як відомо, 48-річний Олег Винник сьогодні є одним з найбільш затребуваних артистів українського шоу-бізнесу. Він бажаний гість на всіх популярних шоу, адже віддані шанувальниці, яких в мережі називають «вовчицями», не пропускають випуски зі своїм улюбленцем.

На даний момент Винник є зірковим детективом в шоу "Маска".

Нагадаємо, що Олег Винник звернувся до шанувальників з порожнього залу:"Олежа, спасибі тобі".

Як повідомляла Politeka, Винник з'явився на відомому шоу, вразивши "вовчиць": "чекала тільки заради Олега".

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