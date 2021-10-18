Українська співачка і ведуча, кума музиканта Дзідзьо Оля Цибульська поїхала відпочивати за кордон, звідки ділиться теплими яскравими знімками в купальнику.
Як передає Politeka.net, в Instagram у 35-річної Цибульської з'явилося відразу кілька яскравих знімків з моря. Зірка позувала в купальнику на камені, спокусливо зігнувшись, а також грілася на сонечку, демонструючи достоїнства своєї фігури.
Варто відзначити, що Цибульська не зловживала фотошопом, показавши свою фігуру без прикрас. Елегантний купальник підкреслив достоїнства фігури, а апетитні форми співачки викликали захват серед її шанувальників.
"78 серпня", - підписала фото зірка.
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У коментарях ефектній красуні залишили масу приємних слів про її зовнішність і фігурку.
"Яка сонячна", «Справжня жінка», «фігурка просто відпад», «така соковита», «все при ній», «зірка», «яка красива природна фігура», «Просто казка», "Оля, ви дуже красива", - пишуть користувачі Мережі.
Додамо, що Цибульська полетіла на відпочинок зі своїм сином Нестором, який прийшов у захват від курорту.
Нагадаємо, що Оля Цибульська показала перші кадри свята з кумом, Винником і Каменських.
Як повідомляла Politeka, Оля Цибульська вразила видом в купальнику, фото: «а я на морі».
Також Politeka писала, що Оля Цибульська показала свої домашні слабкості:"Вибачте".