Відома співачка і народна артистка України Тіна Кароль у колготках з написом і в чорній міні-сукні звернулася до українців і зробила пропозицію.

Як передає Politeka.net, Тіна Кароль є відомою артисткою. Її кар'єра почалася ще з підліткового віку, коли вона перемагала в багатьох вокальних конкурсах, і нещодавно вона отримала звання Народної артистки України. Також, вона проявила себе як телеведуча і суддя різних шоу.

Так, цього разу артистка опублікувала на своїй сторінці в Instagram нову Сторіз. На кадрах Тіна Кароль сидить на стільці перед камерою в чорній короткій сукні з відкритим верхом і чорних напівпрозорих колготках з написом. Вона вирішила запропонувати українцям вгадати, коли відбудеться реліз її нового альбому.

"Зіграємо в гру! Скажи мені, коли відбудеться реліз альбому?",- запитала українців Тіна Кароль.

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