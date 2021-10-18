"Це було чудово"

Відома ведуча телеканалу "1 + 1" Марічка Падалко поділилася в соцмережах кадрами несподіваної і романтичної пропозиції руки і серця.

Як пише Politeka.net, телеведуча здивувала новим постом на своїй сторінці у Фейсбук. У ньому вона показала, як соліст групи Karta Svitu і блогер Іван Марунич робить пропозицію своїй коханій Світлані Гребенюк.

Музикант зважився на зробити важливий крок прямо на концерті групи «Скай». Пара вийшла на сцену, де Іван зворушливо звернувся до Світлани.

"Я хотів би, щоб у моїх дітей були твої очі, щоб вони росли в твоїх теплих руках і слухали колискові твоїм прекрасним голосом. І я хочу, щоб у них було твоє добре серце. Світлана, я хочу, щоб ти стала моєю дружиною", - вимовив артист і опустився на одне коліно.

Його кохана відповіла на таку пропозицію емоційним вигуком "Так!" і кинулася обіймати коханого. При цьому обійми виявилися настільки міцними, що Іван упустив коробочку з кільцем. Втім, музикант швидко оговтався, підняв коробочку і надів кільце на палець коханої.

У коментарях до посту Марічки українці пораділи за пару.

"Красиво", "нарешті", "це було прекрасно, я плакала)", "клас",-писали люди.

Нагадаємо, Марічка Падалко заговорила про відхід з "1 + 1" і розкрила свій справжній вік.

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