Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала, якою розкішшю оточує себе в житті, поділившись добіркою яскравих кадрів на своїй сторінці в Instagram.

Про це пише Politeka.net.

Знаменитість зазначила, що вже 19 жовтня відзначатиме день народження – їй виповниться 34 роки. З цього приводу Леся вирішила згадати найяскравіші моменти минулого року зі свого життя.

У новій добірці фото Нікітюк показала як смішні кадри зі свого життя, на яких вона позує з шаурмою або кізкою, так і ефектні знімки, зроблені на дорогих курортах. На останніх фото Леся позувала в купальниках на тлі басейну і океану, а також в розкішній сукні на борту яхти.

Судячи з цих знімків, рік у житті ведучої був сповнений найрізноманітнішими подіями і враженнями.

"Телефон нагадав, що у мене завтра День Народження, вирішила згадати кращі моменти свого 33го", - написала зірка.

Її шанувальники тут же відреагували.

"Рік був насиченим!!!! А новий ще крутіше буде", "заміж давно пора, а не Ось це ось все", "ці ноги-ноги шикарні", "Боже...яка кішка", " Леся, ви завтра будете повнолітньою?", "Ай да Леся, Ай да Никитючка, що ж ти робиш зі мною", - пишуть люди.

Нагадаємо, засмучена Нікітюк розповіла, як переживає розлуку зі своїм "меценатом".

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