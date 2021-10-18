Зірка "Голосу країни", яка потрапила в команду продюсера і співака Святослава Вакарчука, вирішила прийти на шоу "Танці з зірками", про що повідомила в своєму Instagram.
Набираюча популярність співачка прийшла на шоу "Голос країни" ще в 2013 році, передає Politeka.net. Тоді дівчина змогла вразити своїм талантом знаменитого українського співака Святослава Вакарчука.
В результаті артистка дійшла до півфіналу. Під час спільної роботи з Вакарчуком зірка випустила кілька кліпів на власні музику і слова.
Зараз співачка продовжує розвиватися, і навіть з'явилася на шоу "Танці з зірками". Зірка опублікувала фото, на яких красується в сукні на тонких бретельках і з довгим хвилястим волоссям.
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"З #таксі виходжу тільки так❤️🔥
Дивилися ефір @ tanci1plus1?",- написала улюблениця Вакарчука.
"Неймовірно і дуже класно, навіть неповторно!", "🔥Супер! Люблю ваш голос 🥰", "Чарівна", " натуральна краса! на весь світ відома - українська💛 💙", " шик шикарна жінка😍 😍 🔥 🔥", - написали користувачі мережі.
Зазначимо, 17 жовтня в сьомому ефірі "Танців з зірками" Христина Соловій разом з Калуш виконали хіт "Таксі", під який станцювали румбу Артур Логай і Анна Кареліна.
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