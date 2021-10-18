Головний герой 11-го сезону шоу "Холостяк" Михайло Заливако і його кохана Анна Богдан розповіли про нездужання після поїздки в Прип'ять.

Як пише Politeka.net, переможниця "Холостяка" Богдан поділилася новими кадрами на своїй сторінці в Instagram. Спочатку дівчина повідомила, що перемерзла і застудилася.

"Тільки приїхали додому після екскурсії. Сьогодні я трошки перемерзла, не дуже добре себе почуваю, тому завтра з вами поділюся своїми враженнями", - розповіла Ганна.

Однак, пізніше з'ясувалося, що нездужання відчув і її коханий. Так, на новому знімку Богдан показала себе і Заливако в ліжку. На фото вони обидва виглядали втомленими.

«Раночок. А ми трохи прихворіли", - написала Анна.

Напередодні пара відвідала зону відчуження в Прип'яті. У своїх сторіз Богдан показала, як вони гуляють містом, покинутим після катастрофи на Чорнобильській АЕС. На кадрах Михайло і Анна прогулювалися разом з екскурсією по напівзруйнованим будівлям, розглядаючи кинуті людьми предмети.

Нагадаємо, "холостяк" Заливако трепетно звернувся до чоловіка, який допоміг йому знайти Анну Богдан.

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