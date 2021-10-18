Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка є зіркою "Нового каналу", поділилася з шанувальниками найяскравішими спогадами за останній рік.

Як повідомляє Politeka.net, 19 жовтня Нікітюк виповниться 34 роки. Напередодні свого дня народження вона вирішила згадати минулий рік.

"Поки я на зйомках шоу #паранамільйон подумки згадую свій прожитий рік...і хочу поділитися фото з вами з самого початку року. Було круто, весело! І цей рік був для мене дуже важливим. Поїхали", - підписала фото Нікітюк.

Телеведуча стала згадувати найяскравіші моменти зі свого світського життя. Вона згадала свою ефектну появу на шоу "Танці з зірками", де вона з'явилася лисою.

"Відразу після попереднього дня народження я стала лисою", - згадала красуня.

Також Нікітюк показала фото з гримерки.

"Потім ми знімали Новий Рік! Я вперше співала наживо. Глядачі аплодували, тому що це була проплачена масовка", - пожартувала зірка.

Нагадаємо, що Нікітюк розповіла про своє призначення: "Живу на цьому світі...".

Як повідомляла Politeka, Леся Нікітюк із засмаглим обличчям показала, як готується до зйомок: "О боже...".

Також Politeka писала, що Леся Нікітюк зізналася, як переживає розлуку з улюбленим "меценатом": "як я сумую".