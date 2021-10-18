Українська телеведуча і блогер Леся Нікітюк, яка є зіркою "Нового каналу", поділилася з шанувальниками найяскравішими спогадами за останній рік.
Як повідомляє Politeka.net, 19 жовтня Нікітюк виповниться 34 роки. Напередодні свого дня народження вона вирішила згадати минулий рік.
"Поки я на зйомках шоу #паранамільйон подумки згадую свій прожитий рік...і хочу поділитися фото з вами з самого початку року. Було круто, весело! І цей рік був для мене дуже важливим. Поїхали", - підписала фото Нікітюк.
Телеведуча стала згадувати найяскравіші моменти зі свого світського життя. Вона згадала свою ефектну появу на шоу "Танці з зірками", де вона з'явилася лисою.
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"Відразу після попереднього дня народження я стала лисою", - згадала красуня.
Також Нікітюк показала фото з гримерки.
"Потім ми знімали Новий Рік! Я вперше співала наживо. Глядачі аплодували, тому що це була проплачена масовка", - пожартувала зірка.
Нагадаємо, що Нікітюк розповіла про своє призначення: "Живу на цьому світі...".
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