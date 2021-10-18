Відома телеведуча Катя Осадча, яка веде програму "Світське життя" і український дизайнер Андре Тан розкрили, що підготували для українців.

Як передає Politeka.net, Андре Тан (Андрій Тищенко) є відомим українським дизайнером. Ще з 11-ти років він почав відвідувати курси крою та шиття, а у віці 18-ти років вже відкрив свою торгову марку.

Так, цього разу Андре Тан опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрі український дизайнер і відома телеведуча Катя Осадча позують на камеру в шикарних нарядах бежевих кольорів. Під фото він оголосив про те, що вже скоро українці зможуть побачити осінню капсулу, яку він створив разом з Катею Осадчою.

"Барабанний дріб ... нарешті я можу поділитися радісною новиною!

Ми з моєю прекрасною подругою і музою Катею Осадчою продовжуємо модну співпрацю і цієї осені представляємо осінню капсулу під назвою Timeless. Це прості речі, які легко поєднуються між собою і будуть актуальні багато років, незалежно від трендів. Кольори колекції також поза часом: білий, сірий і відтінки бежевого. Велику увагу ми приділили матеріалам, вибравши ніжний шовк і м'який Кашемір.

Не терпиться вже вам все показати, стежте за новинами!",- заявив Андре Тан.

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