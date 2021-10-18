Зірка "Дизель шоу" Сергій Писаренко показав російську заміну Андрію Данилку в образі легендарної Вєрки Сердючки, спантеличивши інтернет-користувачів.
Як пише Politeka.net, гуморист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Писаренко несподівано вирішив показати шанувальникам, як в Росії намагаються замінити Вєрку Сердючки, так як Андрій Данилко відмовився від виступів у країні-агресорі.
"Вєрка Сердючка через політичні події з російського шоубізнесу давно зникла, а ось двійники Вєрки як і раніше затребувані. Диво", - написав Писаренко.
На новому фото він разом зі своїм колегою Євгеном Нікішиним позував поруч з російським артистом, переодягненим «під Сердючку». Втім, із загального у персонажів виявився тільки великий штучний бюст і шапочка зі срібною зіркою. В іншому "клон" Вєрки не надто схожий на оригінал.
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На це звернули увагу і коментатори.
"Нееее!!!!Вєрку замінити не можна! Данилко геній, а це не те", "не можна замінити Андрія також як не можна замінити Сергія і Женю ви не повторювані", "Стривайте, з російського пішов, але в "дизель шоу" його теж не видно?", "Який жах", - пишуть люди.
Нагадаємо, зірка "Дизель шоу" Писаренко здивував виглядом в жіночому вбранні і з кучерями.
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