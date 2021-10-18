Українська балерина, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар зачарувала милою розвагою на роботі, показавши універсальний спосіб по спілкуванню з білками.

Як повідомляє Politeka.net, крім своєї гастрольної діяльності та роботи на телебаченні Катерина Кухар також є директором Київського державного хореографічного училища. Зірка взялася рятувати освітній заклад, оскільки сама колись навчалася в ньому.

В Instagram артистка показала, як після складного недільного ефіру "Танців з зірками" в понеділок вирушила на наради в училище. Також Кухар показала, як розважається на роботі. Вона відкрила вікно і стала стукати один об одного двома горішками. Як виявилося, таким чином артистка приманює до себе на вікно білок.

"Забула вам показати свій щоденний ранковий ритуал по приманюванню білок", - підписала сторіс зірка.

Після того, як Кухар голосно постукала горіхами, вона поклала їх на кондиціонер за вікном.

Нагадаємо, що Катерина Кухар раптово звернулася за допомогою: "мені пора задуматися...".

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар кардинально змінила зачіску: новий образ.

Також Politeka писала, що Кухар приревнувала чоловіка на шоу "Маскарад": "здивував, так здивував".