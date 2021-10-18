Відомий ресторатор, шоумен і суддя програми «Майстер Шеф» Ектор Хіменес-Браво показав, як зустрічав свою маму, яку не бачив до цього майже рік.
Як пише Politeka.net, шеф-кухар поділився новим постом у своєму Instagram. Він розповів, що до нього в гості з Колумбії прилетіла його мама. У новому відео Ектор показав, як їде зустрічати її в аеропорт на машині.
На кадрах можна побачити, як шоумен з букетом квітів радісно кидається обіймати літню жінку. Варто відзначити, що мама Ектора була в інвалідному візку. Жінка виглядала щасливою і явно була рада зустрічі з сином.
"Я не бачив мама майже рік і ось вона поруч. Немає слів, щоб описати мій щастя!", - підписав кадри Хіменес-Браво.
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Його шанувальники не могли не порадіти за шеф-кухаря.
"Дуже тепле відео, плачу", "як зворушливо, сльози на очах. Мама-це найкраще, що у нас є!", "Мамі здоров'я", "як мило міцного здоров'я вашій мамі", "Ура, це так круто коли рідні разом", - пишуть люди.
Нагадаємо, Хіменес-Браво показав жінку в своєму будинку і повідомив про найважливішу подію.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" влаштував незвичайну вечірку.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" зізнався, хто з дівчат йому подобається.