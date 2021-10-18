Український актор, зірка студії "Квартал 95" Юрій Ткач допоміг своїй улюбленій доньці стати щасливою володаркою унікального костюма з шоу "Маскарад", в якому він є зоряним мисливцем.

Як повідомляє Politeka.net, в Instagram проекту з'явилося відео, в якому розповідалося про те, що дочка Ткача Ліза купила костюм Інопланетянина.

"Інопланетянин поїхав додому до сім'ї Ткачів. Під час благодійного аукціону від шоу «Маскарад» на «Кураж» був проданий костюм загадкового Інопланетянина! Його купила дочка Юрія Ткача @yuriy_tkach - Ліза", - підписали відео автори аккаунта.

Як зізналася дівчинка, Інопланетянин став її улюбленим героєм в шоу, тому вона витратила особисто зібрані гроші на покупку цього костюма.

Варто відзначити, що персонажа Інопланетянина все ще не розгадали на проекті. Глядачі схиляються до думки, що під маскою ховається український актор, учасник шоу «Танці з зірками» Костянтин Войтенко.

Нагадаємо, що Юрій Ткач втік з України, розповівши про свою "проблему": "Ну як так можна!".

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