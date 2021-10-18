Українська комедійна актриса, зірка "Кварталу 95" Олена Кравець поділилася милими кадрами на своїй сторінці в Instagram, розповівши, як провела вихідні
Як відомо, Олена Кравець - багатодітна мати. Її старшій дочці Маші вже 18-років, вона живе окремо від батьків. Також у актриси є п'ятирічні Близнюки Катя і Ваня. Схоже, на тривалих вихідних, які були в українців у зв'язку З Днем захисників і захисниць, Олена подбала про те, щоб у малюків з'явилися симпатичні обновки.
"Скільки у нас було вихідних? Чотири!» - написала актриса. І показав фото чотирьох в'язаних шкарпеток.
"Руки пам'ятають», - додала вона хештег.
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Відзначимо, рукоділля не єдине хобі Кравець. Також вона пише і читає вірші. Нерідко на різних заходах актриса могла вразити шанувальників чуттєвої декламацією. Крім того, зірка ще й захоплюється танцями.
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