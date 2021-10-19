30-річний популярний співак Артем Пивоваров, який був суддею в шоу "Співають всі", публічно відповів своїм хейтерам-відповідне відео з'явилося в мережі, і викликало бурхливу реакцію.

Як передає Politeka.net, Виконавець став учасником програми ЖВЛ, де йому дали почитати коментарі хейтерів.

Зокрема Пивоваров відповів на докір, що «нових пісень схоже від нього вже не чекати, все "Дежавю", та "Дежавю"».

"До речі, дуже багато людей плутають "Рандеву»і Дежавю". Наступну пісню теж якось так назву, щоб було співзвучно з дежавю», - сказав Артем.

Також співак відповів тим, хто назвав його занадто позитивним, звинувативши в грі на публіку.

"Ну так. Я взагалі рептилоїд. Всередині мене живе маленький такий чоловічок, він управляє емоціями, а я просто оболонка», - відповів Пивоваров.

"Підняв настрій на весь день", "класний співак і позитивна людина. А хейтери-то таке. Вони є у всіх", "підняв настрій на весь день", "Артем, так тримати", "хтось працює, намагається реалізувати себе, а хтось хейтерит", "кращих відповідей хейтерам вже не буде, розходимося",-коментують відео.

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