Телеведучий Лідія Таран і Соломія Вітвіцька поскаржилися на знамениту українську актрису Ольгу Сумську через її поведінку на телестудії.

Як пише Politeka.net, Лідія Таран поділилася в Instagram кадрами, на яких показала, що сталося.

Як з'ясувалося, Сумська була в студії телеканалу, і продемонструвала свій кулінарний талант. Однак, Таран і Вітвіцкой не пощастило: ведучі не змогли спробувати блюдо, приготоване актрисою.

"Якби я навіть знала, що в цей час Ольга Сумська готує овочеву лазанью в студії, то мені б її все одно не дісталося", - написала Таран.

Вона показала відео, на якому її колега Вітвіцька обурювалася тим, що Сумська її не нагодувала.

"Кожен раз мені обіцяють!", - поскаржилася Вітвіцька.

"Скандал у гримерці! Соломія Вітвіцька вимагає свою порцію", - прокоментувала те, що відбувається Таран.

Ведуча також поскаржилася на те, що страву приготували без них з колегою, тому вона сиділа голодна.

Зрештою Сумська пообіцяла, що прийде на студію ще раз і приготує страву особисто для Лідії та Соломії.

"Вибили обіцянку у Олі-приготувати ще раз - вже тільки для солі і для мене", - похвалилася Таран.

Нагадаємо, Сумська в чорному купальнику вразила зовнішністю на пляжі в Туреччині.

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