Телеведучий Лідія Таран і Соломія Вітвіцька поскаржилися на знамениту українську актрису Ольгу Сумську через її поведінку на телестудії.
Як пише Politeka.net, Лідія Таран поділилася в Instagram кадрами, на яких показала, що сталося.
Як з'ясувалося, Сумська була в студії телеканалу, і продемонструвала свій кулінарний талант. Однак, Таран і Вітвіцкой не пощастило: ведучі не змогли спробувати блюдо, приготоване актрисою.
"Якби я навіть знала, що в цей час Ольга Сумська готує овочеву лазанью в студії, то мені б її все одно не дісталося", - написала Таран.
Вона показала відео, на якому її колега Вітвіцька обурювалася тим, що Сумська її не нагодувала.
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"Кожен раз мені обіцяють!", - поскаржилася Вітвіцька.
"Скандал у гримерці! Соломія Вітвіцька вимагає свою порцію", - прокоментувала те, що відбувається Таран.
Ведуча також поскаржилася на те, що страву приготували без них з колегою, тому вона сиділа голодна.
Зрештою Сумська пообіцяла, що прийде на студію ще раз і приготує страву особисто для Лідії та Соломії.
"Вибили обіцянку у Олі-приготувати ще раз - вже тільки для солі і для мене", - похвалилася Таран.
Нагадаємо, Сумська в чорному купальнику вразила зовнішністю на пляжі в Туреччині.
Як повідомляла Politeka, 55-річна Ольга Сумська в золотій сукні з вирізом вразила виглядом на публіці.
Також Politeka писала, що Сумська З Борисюком покинули Україну, кадри з Борисполя.