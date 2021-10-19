Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, яку всі знають як Alyona Alyona, розповіла, як поступово приходить до мінімалізму і вчиться цінувати вільний простір.
Як пише Politeka.net, в Instagram Альона опублікувала провокаційне фото і заговорила про облаштування квартири. На знімку зірка вляглася під стілець, поставивши його на своє обличчя.
"Наші меблі нас душать. Ще давно, коли ми робили ремонт у квартирі в Баришівці, я активно брала участь в меблевому оформленні свого житла", - зазначила артистка, додавши, що заставила квартиру різними меблями, в результаті чого там стало тісно.
За словами Альони, їй завжди здавалося, що в квартирі повинно бути багато меблів. Зараз же вона більше схильна до мінімалізму.
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"І ось з «хочу багато всього та більше» я перейшла до «блін, як класно, що є стільки вільного місця». Саме після цього я усвідомила, як сама себе цими меблями душила. Зрозуміла, що воно крім того, що тисне на тебе візуально, то тисне ще й морально. Ти відчуваєш себе скутим, затиснутим і невільним", - заявила зірка.
Вона додала, що в квартирі тепер цінує вільний простір.
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