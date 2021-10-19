Українська хіп-хоп виконавиця Альона Савраненко, яку всі знають як Alyona Alyona, розповіла, як поступово приходить до мінімалізму і вчиться цінувати вільний простір.

Як пише Politeka.net, в Instagram Альона опублікувала провокаційне фото і заговорила про облаштування квартири. На знімку зірка вляглася під стілець, поставивши його на своє обличчя.

"Наші меблі нас душать. Ще давно, коли ми робили ремонт у квартирі в Баришівці, я активно брала участь в меблевому оформленні свого житла", - зазначила артистка, додавши, що заставила квартиру різними меблями, в результаті чого там стало тісно.

За словами Альони, їй завжди здавалося, що в квартирі повинно бути багато меблів. Зараз же вона більше схильна до мінімалізму.

"І ось з «хочу багато всього та більше» я перейшла до «блін, як класно, що є стільки вільного місця». Саме після цього я усвідомила, як сама себе цими меблями душила. Зрозуміла, що воно крім того, що тисне на тебе візуально, то тисне ще й морально. Ти відчуваєш себе скутим, затиснутим і невільним", - заявила зірка.

Вона додала, що в квартирі тепер цінує вільний простір.

Нагадаємо, що Alyona Alyona здивувала раптовою заявою:"я покидаю...".

Раніше Politeka писала, що Alyona Alyona засвітилася в компанії хлопця, яким пишається: "вірю в нього!".

A ще Politeka повідомляла, що Alyona Alyona розповіла, як прийшла до успіху: "Одним словом...".