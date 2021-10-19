Відомий український репер і продюсер Олексій Потапенко (Потап) продовжує радувати шанувальників оригінальними відео, знятими на відпочинку зі своєю дружиною Настею Каменських.

Як пише Politeka.net, 40-річний Потап і 34-річна Каменських продовжують насолоджуватися компанією один одного, відпочиваючи за кордоном. Під час відпустки парочка регулярно публікує в Instagram кумедні відео, які викликають неоднозначну реакцію у їхніх шанувальників.

На свіжому відео Потап влаштував справжнє шоу перед Каменських, яка була зайнята своїми справами. Він використовував фільтр, який роздвоїв його обличчя і став співати популярну пісню.

"Mister Boombastik!",- підписав відео артист.

У коментарях йому залишили багато різних відгуків. Шанувальники звернули увагу на те, що Потап нарешті поставив собі брекети, які потрапили в кадр.

"Маячня", "Спостерігаю за вашими сторіз і хочу написати, що дуже красиві місця, ви класні, щасливі і красиві. Гарного Вам відпочинку!", "Льоша і брекети. Ну, нарешті!", "Серйозно, брекети", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Потап показав синці на ногах Каменських: "Ми розважаємося".

Раніше Politeka писала, що Потап показав свій розкішний будинок по сусідству з Осадчою: "Нам так шкода...".

A ще Politeka повідомляла, що Потап в образі фізкультурника розлютив мережу розв'язними танцями: "Деградація".