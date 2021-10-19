Відомий український артист балет, чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов емоційно висловився про своє покликання.

Як відомо, Олександр-прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, нагороджений званнями Народного і Заслуженого артиста України. Танцюрист явно з трепетом ставиться до своєї справи, тому не міг проігнорувати День балету, який відзначають 19 жовтня.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Стоянов розповів, чим саме йому дорогий балет.

"Я люблю балет за його класичну вічність і за його всіляку трансформацію! У ньому можна знайти що — завгодно, але чого він ніколи не стерпить-це халтуру, яку глядач порахує в секунду!",- написав танцюрист.

Катерина Кухар, Олександр Стоянов

Популярні новини зараз

Алла Пугачова вразила помітно помолоділим видом на прогулянці з дітьми: "Схожі з Вайкуле стали"

Олена Кравець отримала нову роботу та похвалилася, де ще її побачать українці: "Кардинально відрізняється від зйомок..."

Санта Дімопулос чи Власова: Макс Леонов вперше вирішив відповісти, хто краща

Фінал "Співають всі", українці висловили Могилевській все, що думають про переможця: "Немає слів..."

Останні хвилини життя нардепа Полякова потрапили на відео: що розкрили кадри
Показати ще

Він привітав усіх, хто пов'язаний з цим видом мистецтва, з їх святом. Артистам Олександр побажав завжди залишатися натхненними, а глядачам – відчувати красу і відчувати захоплення від побаченого.

Танцюрист також поділився своїм фото, зробленим в театрі. На ньому Стоянов позує в чорній сорочці, а до нього тягнуться численні жіночі руки в ніжному світлому тюлі.

Шанувальники танцюриста також привітали його зі святом.

Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" засвітив її без макіяжу в авто.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" приревнувала чоловіка на шоу "Маскарад".

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Кухар показала, як вони з чоловіком розслабляються перед роботою.