Відомий український артист балет, чоловік судді "Танців з зірками" Катерини Кухар Олександр Стоянов емоційно висловився про своє покликання.

Як відомо, Олександр-прем'єр Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, нагороджений званнями Народного і Заслуженого артиста України. Танцюрист явно з трепетом ставиться до своєї справи, тому не міг проігнорувати День балету, який відзначають 19 жовтня.

Як пише Politeka.net, в новому пості на своїй сторінці в Instagram Стоянов розповів, чим саме йому дорогий балет.

"Я люблю балет за його класичну вічність і за його всіляку трансформацію! У ньому можна знайти що — завгодно, але чого він ніколи не стерпить-це халтуру, яку глядач порахує в секунду!",- написав танцюрист.

Він привітав усіх, хто пов'язаний з цим видом мистецтва, з їх святом. Артистам Олександр побажав завжди залишатися натхненними, а глядачам – відчувати красу і відчувати захоплення від побаченого.

Танцюрист також поділився своїм фото, зробленим в театрі. На ньому Стоянов позує в чорній сорочці, а до нього тягнуться численні жіночі руки в ніжному світлому тюлі.

Шанувальники танцюриста також привітали його зі святом.

Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" засвітив її без макіяжу в авто.

Як повідомляла Politeka, Кухар з "Танців з зірками" приревнувала чоловіка на шоу "Маскарад".

Також Politeka писала, що суддя "Танців з зірками" Кухар показала, як вони з чоловіком розслабляються перед роботою.