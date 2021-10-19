Поки шанувальники чекають прем'єри шоу "Маска", автори проекту вирішили підігріти інтерес і показали, як створювався костюм Феї, яку вважають одним з найпривабливіших персонажів.
Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явилося відео, на якому зблизька показали костюм і розповіли, з чого він складається. Виявилося, що для маски використовували близько 2 тисяч стразів. У костюма шість пар крил, чия вага досягає 10 кілограмів.
"Ніхто не зможе встояти від чар нашої яскравої Феї! Вже цієї суботи загадкова героїня вийде на сцену, щоб вразити глядачів і детективів. Цікаво, хто ховається під цим костюмом?",- підписали відео автори аккаунта.
У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків, зазначивши, що з нетерпінням чекають прем'єри.
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"Вже не можу дочекатися", «Значить вона буде в групі А і не буде гостьовою», «краса неймовірна. Спасибі всім «хто цю красу створював", "Це моя улюблена маска! Дякую @maskaukrainetv за красу!",- пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що велелюбний Тигр з "Маски" засвітив свою кішечку.
Раніше Politeka писала, що шанувальниками розгаданий новий герой шоу "Маска":"може бути...".
A ще Politeka повідомляла, що глядачам натякнули, хто може бути в костюмі Жирафа на шоу "Маска".