Поки шанувальники чекають прем'єри шоу "Маска", автори проекту вирішили підігріти інтерес і показали, як створювався костюм Феї, яку вважають одним з найпривабливіших персонажів.

Як пише Politeka.net, в Instagram шоу з'явилося відео, на якому зблизька показали костюм і розповіли, з чого він складається. Виявилося, що для маски використовували близько 2 тисяч стразів. У костюма шість пар крил, чия вага досягає 10 кілограмів.

"Ніхто не зможе встояти від чар нашої яскравої Феї! Вже цієї суботи загадкова героїня вийде на сцену, щоб вразити глядачів і детективів. Цікаво, хто ховається під цим костюмом?",- підписали відео автори аккаунта.

У коментарях шанувальники шоу залишили масу відгуків, зазначивши, що з нетерпінням чекають прем'єри.

"Вже не можу дочекатися", «Значить вона буде в групі А і не буде гостьовою», «краса неймовірна. Спасибі всім «хто цю красу створював", "Це моя улюблена маска! Дякую @maskaukrainetv за красу!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що велелюбний Тигр з "Маски" засвітив свою кішечку.

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