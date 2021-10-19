Українська співачка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України через чоловіка-мільярдера Мохаммада Захура, показала, як веселилася на святі у друзів.

Як пише Politeka.net, в Instagram у 44-річної красуні з'явилися фотографії зі свята, яке влаштували на честь дня народження сина її подруги. На розкішному торжестві засвітилося багато зірок українського шоу-бізнесу. На одному зі знімків Камалія позувала з кучерявою Іриною Білик і Асією Ахат. На другому - від душі запалювала на танцполі.

«А ось і приспіли фотографії з дня народження синочка @bernatskaja і Дем'яна. Дамірчик, рости здоровеньким і щасливим!",- підписала фото зірка.

У коментарях співачці залишили масу компліментів.

"Камалія, ви тут чудові", "Ви найкрасивіша!", "На вас приємно дивитися, особливо на тлі "гламурних" дам", "Камалія, приєднаюся до багатьох, тут, що написали, ви сама елегантна і красива, не в образу тим, хто є на фото. Але себе треба подавати публіці гідно!",- пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Камалія похвалилася дорогим хобі: "яка ж прекрасна...".

Раніше Politeka писала, що Камалія заінтригувала перемогами і титулами: «отримала масу задоволення».

A ще Politeka повідомляла, що Камалія після кінного спорту захопилася новим хобі: "перший досвід...".