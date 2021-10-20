Ресторатор і головний суддя в проекті "Майстер Шеф" Ектор Хіменес-Браво поділився спогадами з дитинства, розповівши про мудрість і турботу своєї мами.
Як пише Politeka.net, шоумен поділився новим постом у своєму Instagram. Днями Ектор повідомив радісну новину: його мама прилетіла в Україну з Колумбії, щоб відвідати його.
У новій публікації Хіменес-Браво вирішив розповісти про головну жінку в своєму житті докладніше, поділившись спогадами з дитинства.
Так, за словами Ектора, його мама якось вичитала в журналі, що волосся корисно змащувати лимонним соком для захисту від сонця. Жінка вирішила подбати про Сина, і стала застосовувати рада на практиці в сорокаградусну спеку.
"+40 градусів на екватор! А мама маже мені волосся лимонний сік, він тече в очі, я плачу. Спасибі, мамо, за твою турботу!",- згадує Хіменес-Браво.
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Шеф-кухар також розповів про надзвичайно смачний гарбузовий пиріг з гуавою і сиром, який робила його мама.
"Але я терпіти не міг гарбуз, і мама готувала так, що я навіть не знав, що вона там є! Мама мене обманом змушувала їсти гарбуз", - розповів Ектор.
Він також згадав, що коли вони зі старшим братом лаялися, їх мама ніколи не розбиралася, хто винен, а карала завжди обох.
"Так, вона була сувора, але це все було з любов'ю. Багато рис характер у мене є завдяки мамі, і мій успіх теж завдяки їй", - підкреслив шоумен.
Він також поділився милим спільним фото з мамою.
Нагадаємо, Хіменес-Браво з "Майстер Шеф" показав, як його мама перетворилася після салону краси.
Як повідомляла Politeka, Хіменес-Браво не стримав сліз від зустрічі з найулюбленішою жінкою після розлуки.
Також Politeka писала, що Хіменес-Браво показав маму в інвалідному візку, з якої не бачився рік.