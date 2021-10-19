Українська співачка болівійського походження і ведуча тревел-шоу «Орел і Решка» Мішель Андраде розбурхала шанувальників новим образом в шкіряному вбранні.
Як пише Politeka.net, молода артистка, яку продюсує Потап, поділилася новим постом у своєму Instagram. Зараз Андраде готується до виходу свого нового кліпу на пісню «Без сну». Прем'єра запланована на 21 жовтня.
У пості співачка поділилася кількома кадрами з нової фотосесії, а також показала свій образ для зйомок. Красуня позувала в чорній сукні з вирізом на спідниці до самого стегна, а також шкіряній куртці.
Судячи з кадрів, фотосесія проходила вночі на гоночній трасі. Андраде стояла, заглядаючи в салон машини.
"Без сну" вже через пару днів. А це красивий бекстейдж зі зйомок в журналі", - написала співачка.
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Її шанувальники тут же почали коментувати пост.
"Ой матусі", "Господи", "Єєєєє! Буде круто", "Малятко супер", "дуже, дуже чекаємо! А буде красиво", "неймовірна", "цей хіт ти написала під час поїздки на Сицилію?",- пишуть люди.
Нагадаємо, Мішель Андраде з "Орла і решки", засвітивши свою романтичну вечерю і спальню, зізналася в бажаннях.
Як повідомляла Politeka, Мішель Андраде з "Орла і решки" приголомшила екстремальною їздою на машині.
Також Politeka писала, що зірка "Орел і Решка" Мішель Андраде здивувала кадрами з діточками.