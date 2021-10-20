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Українська співачка Оля Полякова, яка обожнює експериментувати з образами, підкорила танцями в ефектній коротенькій сукні з декольте.

Як пише Politeka.net, у молодіжній мережі Тік Ток красуня опублікувала яскраве відео, яке розбурхало її шанувальників. Полякова позувала в короткій бордовій сукні, яка складалася зі шматочків блискучої тканини. Образ доповнили масивні сережки в колір сукні. Варто відзначити, що особливістю вбрання було неймовірно глибоке декольте.

Втім, артистка спеціально привертала увагу до свого відвертого образу. Вона позувала на камеру, поки її волосся розвивалося на штучному вітрі. Співачка елегантно позувала, зводячи з розуму своїх шанувальників. У коментарях красуні залишили масу приємних слів.

"Зірка з неба впала", "Олечка, ви королева ночі", "Що я можу сказати? Краща", "Яка краса", "Запалюй, Оля", "Принцеса", "Прекрасна жінка. Найголовніше - позитивчик", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Полякова в сукні з розрізом підкорила паркет «Танців з зірками»: «жінка-свято».

Раніше Politeka писала, що Полякова в сукні з паєток здивувала образом: "все розгледіли?".

A ще Politeka повідомляла, що Полякова зачарувала виглядом в гримерці: "навіть лиса прекрасна!".