Старша дочка відомої української телеведучої Ольги Фреймут, Злата Мітчелл, показала, як змінилася за той час, що провела на навчанні в Сполучених Штатах.

Як відомо, 39-річна Фреймут виховує трьох дітей. 15-річна Злата Мітчелл - її старша дочка від колишнього британського коханого. Крім того, у ведучої є п'ятирічний син Валерій і зовсім маленька дочка Євдокія, які народилися в шлюбі з генеральним продюсером "Нового каналу" Володимиром Локотко.

Як пише Politeka.net, раніше цього року Злата полетіла з України на навчання в США. У новому пості на своїй сторінці в Instagram дівчинка вирішила показати, як змінилася з того моменту.

Злата опублікувала знімок, на якому вона сиділа на підлозі біля цегляної стіни з картинами. Дівчина була одягнена просто і по-молодіжному: на ній були чорні джинси і футболка з принтом. Модні окуляри додавали образу родзинку.

"Сподіваюся, моя Каліфорнійська трансформація. P. S хочете відео/пост про те що відбувається у мене в житті і де я взагалі зараз?", - підписала знімок Злата.

У коментарях тут же відзначилася її мама, яка відповіла доньці: "Хочу".

Підписники Злати також відреагували на пост.

"Така красива", "напишіть мені суду в віконце питаннячко: "у тебе є кавалер?"- "мамо, лягай спати", "дуже хочу", - пишуть люди.

Нагадаємо, Оля Фреймут здивувала виглядом в "тільнику" і з хусткою на голові.

Як повідомляла Politeka, Фреймут обурила українців висловлюваннями про хейтерів 15-річної дочки.

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