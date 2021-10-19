Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик поділилася атмосферним вечірнім фото, на якому позувала поруч зі своїм талановитим чоловіком.
Як пише Politeka.net, 40-річна Ребрик вже багато років є дружиною відомого хореографа Андрія Дикого. Пара виховує двох дітей-дочок Діану і Поліну. Як відомо, стосунки подружжя зав'язалися на проекті "Танці з зірками", де вони танцювали в парі. Під час участі в шоу у обох зірок були стосунки, але вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного.
Сьогодні Ребрик і Дикий - зразок сімейної ідилії. Вони часто діляться з шанувальниками фото і відео з особистого архіву, показуючи, що і після багатьох років їх любов все ще жива.
На свіжому фото Ребрик в стильному брючному костюмі засвітилася поруч з чоловіком, показавши, як розквітає в його обіймах.
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"Доброї ночі", - підписала фото зірка.
"Клааас) ви - суперові, драйвові, щирі, щасливі, закохані, пристрасні, талановиті. Побільше таких людей Україні! Люблю вас", "Які ви класнючі", «Ідеальна пара», "приклад для всіх", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Лілія Ребрик потішила домашніми фото з красунею-донькою:"Тіктокерша підростає".
Раніше Politeka писала, що Лілія Ребрик в міні розповіла про жіноче щастя: "так мало потрібно...".
A ще Politeka повідомляла, що Лілія Ребрик показала, де проводить свій ідеальний вихідний:"як для обкладинки журналу".