Українська актриса і телеведуча Лілія Ребрик поділилася атмосферним вечірнім фото, на якому позувала поруч зі своїм талановитим чоловіком.

Як пише Politeka.net, 40-річна Ребрик вже багато років є дружиною відомого хореографа Андрія Дикого. Пара виховує двох дітей-дочок Діану і Поліну. Як відомо, стосунки подружжя зав'язалися на проекті "Танці з зірками", де вони танцювали в парі. Під час участі в шоу у обох зірок були стосунки, але вони зрозуміли, що не можуть жити один без одного.

Сьогодні Ребрик і Дикий - зразок сімейної ідилії. Вони часто діляться з шанувальниками фото і відео з особистого архіву, показуючи, що і після багатьох років їх любов все ще жива.

На свіжому фото Ребрик в стильному брючному костюмі засвітилася поруч з чоловіком, показавши, як розквітає в його обіймах.

"Доброї ночі", - підписала фото зірка.

"Клааас) ви - суперові, драйвові, щирі, щасливі, закохані, пристрасні, талановиті. Побільше таких людей Україні! Люблю вас", "Які ви класнючі", «Ідеальна пара», "приклад для всіх", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик потішила домашніми фото з красунею-донькою:"Тіктокерша підростає".

Раніше Politeka писала, що Лілія Ребрик в міні розповіла про жіноче щастя: "так мало потрібно...".

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