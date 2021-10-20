"Це життя в мініатюрі"

Відома українська танцівниця і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар в День балету розповіла про своє ставлення до цього танцю, поділившись атмосферним фото.

Як пише Politeka.net, прима-балерина Національного академічного театру опери та балету України імені Т.Г. Шевченка, заслужена і народна артистка України, поділилася емоційним постом у своєму Instagram. Публікацію танцівниця присвятила важливому для себе святу-Дню балету.

"Балет - досконалий. Це те ж життя, але в мініатюрі. Ми любимо класичний танець, тому що він веде нас у світ, несхожий на наші будні...допомагає втекти від мирської суєти...", - написала Кухар.

Вона зазначила, що у кожної людини можуть бути свої причини для любові до цього танцю.

Балерина привітала всіх причетних з цим святом.

"Бажаю завжди відчувати мурашки, торкаючись до Його Величності, балету!",- додала танцівниця.

Кухар також поділилася новим фото, на якому позувала в розкішному образі. На знімку балерина сиділа, підтягнувши до себе ноги, за лаштунками сцени. На ній була білосніжна сукня з величезною пишною спідницею, явно підібрана спеціально для фото. У такому об'ємному вбранні балерина виглядала особливо тендітною.

Нагадаємо, чоловік Кухар з "Танців з зірками" поділився одкровенням про кохання, і мова не про дружину.

Як повідомляла Politeka, Катерина Кухар показала, як розважається на роботі в училищі.

Також Politeka писала, що Каменських і Кухар в нарядах з глибокими вирізами здивували синхронним поцілунком.