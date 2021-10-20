Співак і детектив шоу "МАСКА" DZIDZIO з'явився на допрем'єрному показі фільму разом з талановитою акторкою, вразивши щасливим виглядом телеведучу Катю Осадчу під час інтерв'ю.

Український співак Dzidzio (Михайло Хома) відвідав допрем'єрний показ фільму "Де гроші?". З'явився на показі чоловік в компанії прославленої артистки-Ади Роговцевої. Артисти разом також вирішили дати інтерв'ю.

Зірки встигли поспілкуватися з телеведучою Катею Осадчою, а також розповісти про процес роботи над картиною і отриманий досвід. Вразило шанувальників і зворушливе і шанобливе ставлення Михайла до 82-річної актриси.

Також Михайло не так давно також сам показав зворушливий кадр з його зустрічі з 82-річною актрисою Адою Роговцевою. Тоді чоловік опублікував на своїй сторінці в Instagram фото, на якому був зображений з українською актрисою Адою Роговцевою.

"Пішов на побачення і закохався. Наша Ада Роговцева. Уявіть собі, першу роль в кіно вона зіграла в 1956 році. Браво!",- підписав фото артист.

Раніше мучжина висловився про розлучення, за словами співака, вони з SLAVIA як і раніше люблять один одного, поважають і цінують, але про возз'єднання мови не йде.

"Це дуже красива квартира, виходиш і видно озеро. Квартира 150 квадратних метрів. І я віддаю її Ярославі. Зараз я сам, насправді ми один одного любимо, поважаємо і це головне. Не тому, що це в трендах. Я ніде нічого поганого про Славію не говорив і не буду", - каже Михайло Хома.

Нагадавши, DZIDZIO розкрив інтригу з квартирою для SLAVIA і чи правда, що вони знову разом.

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