Юний артист Муаяд Абдельрахім, який став переможцем шоу "Співають всі" захопив своїм співом всіх членів журі конкурсу.

Як повідомляє Politeka.net, 16-річний співак Муаяд Абдельрахім, який став переможцем шоу "Співають всі" опублікував на своїй сторінці відео з виступу. У ролику видно, що молодий виконавець заспівав чуттєву пісню, яка знайшла відгук у серцях сотні зіркових членів журі.

Поки Муаяд виступав, крупним планом показали реакції суддів, і треба сказати, вони перевершили всі очікування. Наталія Могилевська, Олег Винник, Амадор Лопес, Ніна Матвієнко та багато інших зірок були просто в захваті від співу 16-річного хлопця, захоплення просто було написано на їхніх обличчях, вони зривалися зі своїх місць.

У коментарях до відео українці теж висловили своє захоплення таланту Муаяда: "Ангельський голос", "У сердечко", "Дуже чуттєвий і шалено красивий виступ!", "Не перестаю захоплюватися твоїм талантом, у тебе прекрасний голос", "Можна слухати вічно твій голос", "Мурашки кожну секунду від твого виконання", "Мурашки по тілу, кілька разів переглянула", "Боже ну як можна так офігезно співати", "Талановитий хлопчина!".

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