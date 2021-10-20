Новий епізод реаліті шоу "Екси" був присвячений довірі в парах-учасники провокували один одного, потім рятували один одному життя, разом боролися з фобіями

"Довіра-це, в принципі, те, що тримає відносини в купі. Цей тиждень ми присвятили страху бути обдуреним партнером", - заявив ведучий реаліті Олександр Педан.

Однак, що цікаво, завершився випуск досить несподівано. За результатами тижня, в номінацію потрапили дві пари: Еліс і ігор і Саша і Маша. Покинула проект остання пара. Однак, незважаючи на це кількість учасників не змінилася.

Справа в тому, що в цьому випуску з'явилася пара-джокер.

"Прийшли на проект, щоб врятувати наш шлюб. Зараз ми сім'я тільки в паспорті. Живемо більшу частину часу окремо. Костя (екс дівчини – прим. ред.) працює далекобійником і проводить багато часу в Чехії, а я сиджу в Чернігові. Останній рік відносини просто жахливі. А за два тижні до проекту я взагалі подала на розлучення...",- поділилася нова учасниця Віка.

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