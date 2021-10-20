Українці розкритикували новий сезон шоу "Україна має талант" через одного з його суддів – шоумена Сергія Притулу – негативні коментарі з'явилися в соцмережі.

Як відомо, 23 жовтня українців чекає старт нового сезону проекту «Україна має талант». Цього року його суддями стануть актриса Ксенія Мішина, хореограф Євген Кот і ведучий Сергій Притула. У своєму Instagram Мішина поділилася відео, на якому показала кадри зі зйомок.

На відео судді жартують між собою, веселяться на сцені і приміряють кумедні образи.

Втім, судячи з коментарів, українці поставилися прихильно не до кожного з них. Так, багато хто під відео розкритикував Притулу, який на кадрах залишався осторонь від своїх колег, коли ті розважалися на знімальному майданчику.

"Ось все нормально крім кінченого Притули!", "господи, знову цю неприємну, нахабну фізіономію будемо бачити, начебто крім Притуляки нікого немає", "хотіла дивитися) дуже подобаєтеся ви. Але через Притулу - не буду..... Ну неприємний мені цей персонаж", ""Заспокійтеся", я в шоці ((Притула той ще "украінец"", "навіщо там Притула і Кот? Експерти...це ще мені", - пишуть люди.

Нагадаємо, Мішина заінтригувала кумедними кадрами з Притулою і Котом на "Україна має талант".

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