Півфіналіст першого сезону шоу "Холостячка" Андрій Рибак, який не зміг завоювати серце Ксенії Мішиної, сполохав мережу спільним фото зі своєю коханою.

Як повідомляє Politeka.net, під час проекту Рибак зізнався, що у нього була дівчина Аліна. Після закінчення шоу він возз'єднався з красунею і продовжив будувати з нею стосунки. На свіжому фото парочка постала в світлих светрах. Рибак ніжно тримав кохану за живіт, чим викликав обговорення в мережі.

"Турбота може бути різною. У тому числі і інтимною! І не важливо, що ви разом вже досить тривалий час: романтика у відносинах і увага до своєї коханої повинні бути присутніми завжди!",- зазначив Рибак.

У коментарях парочці залишили масу компліментів.

«Ой, ну прям а ля романті-романтик. І так, судячи з відгуків, у вас скоро буде маленький, миленький Рибачок або Рибачка", "Дуже круто, що ви ділитеся своїм досвідом", "Як це мило", "Дуже красиве фото", "Аліна не вагітна? Щось вже на другому фото за живіт тримає її, так мило виглядає", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Андрій Рибак вперше показав дівчину, яка його кинула: "ось так...".

Як повідомляла Politeka, Андрій Рибак показав свої ніжності з коханою:"Ой, не бісіть".

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