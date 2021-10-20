Відома українська ведуча Леся Нікітюк показала блискучий диско-образ, в якому відгуляла свій день народження, і поділилася враженнями від свята.

Як пише Politeka.net, зірка поділилася новим постом на своїй сторінці в Instagram. 19 жовтня Нікітюк відсвяткувала своє 34-річчя. З нагоди свята зірка закотила гучну вечірку в стилі "дискотеки 90-х" в одному із закладів Києва.

"Best birthday ever! Друзі вчора був кращий день народження за всю історію мого життя! Я дуже щаслива, що маю таких друзів. Спасибі всім за привітання! Фото ще будуть)", - написала в новому пості Леся.

У публікації ведуча позувала одна і зі своїми друзями на яскравому тлі, стилізованому під зім'яту фольгу. Для вечірки Нікітюк одягла ефектний облягаючий комбінезон з щільної сріблястої тканини з різнокольоровими «металевими» розводами. Доповнила образ іменинниці накидка з золотистого дощику.

Шанувальники Лесі не змогли пройти повз її пост.

"ну харашож було!", "Які яскраві фото", "яка ви яскрава Зірочка", "Подумала, що Расторгуєв молодий стоїть зліва на знімку", "Ну який це найкращий ?! Мене не запросила!", "Ох Леся Леся краса ненаглядна", "птах щастя завтрашнього дня!",- пишуть люди.

Нагадаємо, іменинниця Нікітюк закотила "золоту" вечірку з російською попсою, Сердючкою і букетами від чоловіків.

Як повідомляла Politeka, Нікітюк блиснула красою перед чоловіком Дорофєєвої Дантесом, надівши рожеве міні.

Також Politeka писала, що Пономарьов, Саніна, "Холостяк" Заливако та інші зірки оцінили вигляд 34-річної Нікітюк в піжамі.